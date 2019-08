Ali Koç, yurt dışında okuyan Türk öğrencilerle buluştu

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik’in geçtiğimiz yıl başlattığı "A Ticket for Your Future" programı kapsamında, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerle buluştu.



Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencileri Türkiye'ye geri kazandırma hedefiyle geçtiğimiz yıl başlattığı "A Ticket for Your Future" programı ile bu sene ikinci kez öğrencileri bir araya getirdi.



Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik’in yeni nesil Ar-Ge merkezi Garage'da düzenlenen programı ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu.



Açıklamada yer alan bilgiye göre, Arçelik, yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilere Türkiye'nin inovasyon ve yaratıcılık potansiyeline katkıda bulunmaları için imkan sağlamaya devam ediyor.



"A Ticket for Your Future" programı, bu sene dünyanın dört bir yanında, mühendislik ve teknoloji bölümlerinde okuyan son sınıf ve lisansüstü seviyesindeki 20 Türk öğrenciyi bir araya getirdi.



Garage'da 16 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen programda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu öğrencileri ziyaret etti.



A Ticket For Your Future kapsamında, Çin'den Güney Kore'ye, Kanada'dan İngiltere'ye dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden projeye katılan öğrenciler, 3 haftalık süre içinde yoğun bir programa dahil oluyor.



Geçtiğimiz yıl programa katılan 26 öğrenciden 4'ü Kurutucu İşletmesi Kalite Güvence Mühendisi, Tüketici Eğilimleri Departmanı Sorumlusu, Dijital Süreç Dönüşümü Sorumlusu, Ürün Kategorisinde Proje Mühendisi olarak Arçelik'te işe başlarken, bir kişi de yaz döneminde staj imkanı buldu.



Yapılan sunumlar arasında yer alan kaliteli hava ve ev konforu yaratan akıllı ev sistemi HomeWhizWell ve enerji yönetimi sistemi ArWall projeleri Arçelik'in Ar-Ge ekipleri tarafından çalışılmaya devam ediyor.