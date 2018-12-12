Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Kimya, enerji, tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74), İstanbul’da toprağa verildi.

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören ve önceki gün vefat eden Dinçkök’ün cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Merhumun oğlu Raif Ali Dinçkök, kızı Alize Dinçkök Eyüboğlu ve kız kardeşi Nilüfer Dinçkök Çiftçi ile diğer aile üyeleri, taziye dileklerini kar yağışı nedeniyle cami avlusunda kurulan taziye çadırında kabul etti.



Cenazeye, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, CHP’li siyasetçi Muharrem İnce, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç katıldı.

Cenaze töreninde, Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin’in yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda temsilci hazır bulundu.





- Ali Raif Dinçkök







Ali Raif Dinçkök 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969'da Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.



İş hayatına Akkök Holding'de başlayan ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.









