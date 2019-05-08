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Aliağa-Midilli vapur seferi çalışmaları

- Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek: - "Denizcilik araştırma firması ve üniversitelerden gelen hocalarımız denizde alan tetkiki yaptı. 150'den fazla noktadan derinlik ve koordinat ölçüsü alındı. Aliağa ile Midilli arasında vapur seferlerini bir an önce başlatmak istiyoruz"

Aliağa-Midilli vapur seferi çalışmaları
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İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa ile Midilli arasında yapılması planlanan vapur seferleri için denizde alan tetkiki gerçekleştirildiğini, 150'den fazla noktadan derinlik ve koordinat ölçüsü alındığını belirterek, seferlere bir an önce başlamak istediklerini bildirdi.

Şimşek, Aliağa Ticaret Odası'ndaki nisan ayı meclis toplantısında, yılın ilk çeyreğinde ilçeye bin 197 geminin geldiğini söyledi.

Dikili ve Ayvalık ile bu sayının bin 318'i bulduğunu dile getiren Şimşek, "2019 Mart'ta gerçekleştirilen dış ticaretin taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ve ithalatın deniz yoluyla yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir." dedi.

Şimşek, Aliağa ile Midilli arasında yapılması planlanan vapur seferleriyle ilgili de şunları kaydetti:

"Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ı ziyaretimizde Aliağa-Midilli seferlerini dile getirdik. Tabii başkan da bu konuda çok heyecanlı bizim gibi. O da bu işin bir an önce olmasını istiyor. Bununla ilgili denizcilik araştırma firması ve üniversitelerden gelen hocalarımız denizde alan tetkiki yaptı. 150'den fazla noktadan derinlik ve koordinat ölçüsü alındı. Deniz dibi taraması veya iskelenin uzatılması söz konusu olabilir. Hocalarımızın raporuna göre fizibilite çalışması yapılarak, Aliağa ile Midilli arasında vapur seferlerini bir an önce başlatmak istiyoruz."




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Adem ŞimşekSeferVapur
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