Alibaba'dan sonra hedef yüzde 20 büyüme!

Dünya markası olma vizyonuyla yatırımlarına devam eden Aras Kargo, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Toplam 12 bin çalışan, 4 binden fazla araç ve 29 transfer merkeziyle günde yaklaşık 500 bin gönderi taşıyan Aras Kargo, 2017 yılını 1 milyar TL’nin üzerinde ciro ile tamamladı.



Büyüme ve dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba ile anlaşma imzalayan şirket, kargo sektöründe e-ticaretin en önemli oyuncularından biri olma hedefiyle yönünü sınır ötesi e-ticaret müşterilerine çevirdi. Bu doğrultuda uluslararası e-ticaret platformları ile yeni iş birliklerine hazırlanan Aras Kargo, 2018 yılını yüzde 20’lik büyüme ile kapatmayı hedefliyor.



Şirketin 2017 yılı büyüme rakamları ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, “Türkiye'nin en geniş erişim ağına sahip, öncü taşımacılık kuruluşuyuz. Hedefimiz; geleneksel kargo yönetimini, günün değişen koşulları ve müşteri beklentilerine göre en üst seviyeye çıkarmak, ülkemizin yurtiçi ve yurtdışındaki ticari potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmek” dedi.



ALİBABA SİPARİŞLERİ ARTIK ÇOK DAHA KISA SÜREDE KAPINIZDA

Bulduk, sözlerine şöyle devam etti: “Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz yeni proje ve teknolojik uygulamalar ile sektördeki öncülüğümüzü pekiştirmeye devam ediyoruz. Özellikle dijital dönüşüm planları çerçevesinde hem operasyonel hem de iş süreçleri konusunda verimliliğimizi arttırmayı sürdürüyoruz.”



Akıllı teknolojilere ve teknolojik transfer merkezi yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizen Bulduk, “Büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyelimizi artırmayı ve bu doğrultuda 2018 yılında yüzde 20 büyüme planlıyoruz. Büyüme hedeflerimiz ve artan iş hacmimiz doğrultusunda beyaz yakada yaklaşık 80, mavi yakada ise yaklaşık 650 kişilik yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca, e-ticaret sektörünün mevcut büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek için teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. 2020’ye kadar, Ankara, İstanbul Anadolu, İzmir ve Bursa gibi beş büyük ilimizde 30 milyon Euro yatırım ile 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunma planımız var. Böylece kapasite ve verimlilik artışının yanı sıra daha fazla tasarruf sağlayacağız. Daha fazla müşteri memnuniyetini artıran çözümler sunacağız” dedi.



GPS ile kurye takibi yüzde 10 verimlilik artırdı

E-ticaret hacminin artış hızına yetişebilmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayabilmek için kargoların zamanında, en güvenli şekilde teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Bulduk, “Aras Kargo olarak, özellikle “Zamanında Teslim Edilmeyen” kargolar konusunda önemli adımlar atıyoruz. El Terminali’nden GPS ile yaptığımız kurye takibi ile adreste işlem yapma oranında bir ayda yüzde 10 artış sağladık. Kısa sürede yakalanan bu başarı oranını daha da geliştirerek en az yüzde 96 oranında zamanında teslimat sunmayı hedefliyoruz. Dünya üzerinde hiçbir kargo şirketi bu oranı yüzde 100 yapamıyor” dedi.





“Kargom Nerede ile anlık takip”

Harita üzerinden “Kargom Nerede” uygulamasını devreye alarak, sektörde bir ilki daha gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk, “Müşterilerimiz bu sistem sayesinde ister cep telefonlarından, ister bilgisayardan sadece Kargo Takip Numarası girerek gönderinin dağıtıma çıkışından, teslimine kadar olan süreci harita üzerinden daha detaylı takip edebilecek. Bu projelerimize ek olarak kargo araçlarında Kara Kutu diye adlandırdığımız gelişmiş araç takip sistemi ile kurye sürüş tekniklerini geliştirerek, doğa dostu vizyonumuzla karbon salınımını daha da azaltmayı amaçlıyoruz. Tüm operasyonel dijital süreçler, kargonun zamanında tesliminin yanı sıra, sürücünün vitesi geç değiştirmesinden lastik havasına, motor arızasına kadar tüm bilgileri bize verecek. Bu yıl ayrıca, sektörümüzde dünyada bir ilki gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Operasyonel süreçlerimizin tümünü kısa süre içinde bir ERP (kurumsal kaynak planlama) üzerinden yönetmeye de başlayacağız” diye konuştu.