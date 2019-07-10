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AliExpress E-İhracat Buluşması gerçekleştirildi

- AliExpress, "AliExpress E-İhracat Buluşması"nda Türk satıcıları bir araya getirdi

AliExpress E-İhracat Buluşması gerçekleştirildi
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İSTANBUL (AA) - AliExpress, Türk KOBİ'lerine ve yerli markalara e-ihracat alanında destek sunmak amacıyla ilk toplantısı "AliExpress E-İhracat Buluşması" İstanbul'da gerçekleştirdi.

AliExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Alibaba Group bünyesinde yer alan uluslararası ve online perakende satış platformu AliExpress, Türk satıcıları bir araya getirdiği ilk toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Birçok farklı sektörden yerli markaya, KOBİ’lere ve girişimcilere e-ihracat alanında destek sunan AliExpress, platformda yer alan satıcıların uluslararası alandaki tüketicilerle direkt iletişim kurarak nasıl e-ihracat yapabileceklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

AliExpress, Türk satıcıların ihracat yapabilmeleri için platform üyeliğini internet üzerinden başvuruyla daha hızlı ve kolay bir hale getiriyor.

Verilen bilgiye göre, AliExpress’in en güçlü e-ticaret platformu olduğu ve AliExpress için en büyük pazar olan Rusya’da, Türk ürünleri özellikle revaçta ve ön plana çıkıyor.

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AliExpressE-İhracat Buluşması
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