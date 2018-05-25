TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, dövizdeki artışa ilişkin "Özellikle son günlerde hükümetimizin ilgili bakanları ile Merkez Bankasınca alınan tedbirler önümüzü görmemiz için bize güven verdi. Bu güven piyasalar için çok çok önemliydi." dedi.

Hacısalihoğlu, TTSO Toplantı Salonunda, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren başkanlığında gerçekleştirilen odanın mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde ekonomide fırtınalı günler yaşandığına işaret ederek, bundan sonra bu tür fırtınaların bir daha yaşanmamasını diledi.

Dövizdeki artışın sadece Türkiye ile ilgili bir konu olmadığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Dünya genelindeki ekonominin ülkemize yansıması olduğunu hepimiz biliyoruz. Geçmişte dünyada üretilen ekonomik politikaların adım adım tüm ülkelere yansıdığı gibi bizlere de yansıdığını hepimiz görüyoruz. Önemli olan hükümetimizin bu konuda gerekli tedbirleri alması, ekonomi kurmaylarının gereğini hızlı şekilde yerine getirmesiydi. Yapılan ilk hamlelerle ekonomimiz belli bir noktaya getirildi. Döviz kurlarını aşağı çekmek suretiyle ilk tedbir alınmış oldu." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, bu tedbirlerin sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle son günlerde hükümetimizin ilgili bakanları ile Merkez Bankasınca alınan tedbirler önümüzü görmemiz için bize güven verdi. Bu güven piyasalar için çok çok önemliydi. Bu güven olmasaydı birkaç gün önce yaşadığımız olaylar daha büyüyebilirdi. Bu bakımdan atılan adımlar, alınan tedbirler ekonominin, özellikle döviz kurlarının stabil kalmasını sağlamıştır. Döviz kurlarının yükselmesinin özel sektörün bilançosunu ne kadar etkilediğini herkes biliyor. Özellikle döviz kuru üzerinden yatırım yapanlar çok zor durumda kaldı."

Kudüs'te yaşananlara da değinen Hacısalihoğlu, "İslam aleminin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Kudüs, sadece İslam alemi için değil, üç din için de kutsal bölgedir. Bu bakımdan bütün dünya ülkelerinin oraya saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Şükrü Efendioğlu da odanın üyelerine yeni istihdam seferberliği kapsamında uygulanan teşviklere ilişkin bilgi verdi.