Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin Bursa Trabzon
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim
Hedef 'sıfır karbon'
Hedef 'sıfır karbon'
Köylüler "domalan" peşinde
Köylüler "domalan" peşinde
Sanat “blokzincire“ taşınıyor
Sanat 'blokzincir'de
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak

Alka, "drone" uçurmuyor

- ROKETSAN'ın Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, döner ve sabit kanatlı dronelarla gerçekleştirilen testlerde hedefleri başarıyla imha etti - Yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştıran Alka, hedefi istenen noktasından vurabiliyor

Alka,
banner17

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Konvansiyonel roket, füze ve mühimmat alanında teknolojinin sınırlarını zorlayan ROKETSAN, yenilikçi silah sistemlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

İlk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenen Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile test ve geliştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ROKETSAN ziyaretinde de Alka ile başarılı testler gerçekleştirildi.

Testlerde, ROKETSAN tesislerini koruyan Alka, döner ve sabit kanatlı dronelarla yapılan sınır ihlallerinde hedefleri başarıyla izleyip imha etti.

Askeri ve sivil alanda yararlanılan dronelar, terör eylemlerinde de giderek artan sıklıkta kullanılıyor. Otonom uçuş yeteneği kazandırılmış, karıştırmaya karşı daha dayanıklı hale getirilmiş ve sürü algoritmaları ile desteklenmiş düşük maliyetli dronelara ilave olarak, el yapımı patlayıcı düzenekleri de önemli bir tehdit oluşturuyor.

Elektromanyetik enerjiyi ve lazer enerjisini belirli bir alana yönlendirebilen Alka, kullanıcıya sağladığı elektromanyetik karıştırma yeteneği ile tek veya sürü halindeki droneların işlevsel olarak engellenmesini; elektromanyetik ve lazer tahrip yeteneğiyle de droneların, drone sürülerinin ve el yapımı patlayıcıların güvenli mesafeden imha edilmesini olanaklı hale getiriyor.

Sistem, sahip olduğu elektromanyetik karıştırma sistemi ve lazer tahrip sistemi ile geliştirme çalışmaları sürdürülen elektromanyetik tahrip sistemi sayesinde, kullanıcıya üç kademeli bir savunma yeteneği kazandırıyor.

Alka, yönlendirilmiş enerjiyi hedef üzerinde yüksek hassasiyetle yoğunlaştırdığından, hedefi istenen noktasından vurabiliyor ve bu sayede, harici hasar oluşmasının da önüne geçiliyor. Işık hızında reaksiyon gösteren ve gece ve gündüz şartlarında kullanılabilen sistemin atım başı maliyeti ise klasik mühimmatlara göre çok daha düşük kalıyor.

Alka, kullanıcı ihtiyaçlarına göre mobil veya sabit olarak kullanılabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alka Yönlendirilmiş Enerji Silah SistemiDroneROKETSAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5