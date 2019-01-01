Alkollü içeceklerin ÖTV tutarları belirlendi

ANKARA (AA) - Alkollü içeceklerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları belirlendi.

Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedeli üzerinden fon alınmayacak.

Alkollü içeceklerin de 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlendi:

Mal ismiVergi oranı (yüzde)Asgari maktu vergi tutarı (lira)Malttan üretilen biralar631,7694Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) üzüm şırası08,6996Köpüklü şaraplar058,7753Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış088,7064Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar070,4431Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlar0241,7315Fermente edilmiş diğer içecekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları08,6996Alkol derecesi ne olursa olsun denatüre edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler0241,7315Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler0241,7315Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler0241,7315Cin ve Geneva0241,7315Votka0241,7315Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)0241,7315Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar)0241,7315Likörler0241,7315Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)0241,7315Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)0241,7315