Allianz ikinci çeyrek kârını yüzde 83,4 artırdı

İSTANBUL (AA) - Allianz Grubu'nun, yılın ikinci çeyreğinde net kârı yüzde 83,4 artarak 1,1 milyar avrodan 2 milyar avroya ulaştı.

Şirketin açıklamasına göre, ikinci çeyrekte toplam gelirini yüzde 2 artırarak 30 milyar avroya çıkaran Allianz'ın bu dönemdeki faaliyet karı, yüzde 22,9'luk yükselişle 2,9 milyar avroya çıktı.

Gerek daha yüksek faaliyet karı, gerekse faaliyet dışı sonuçta iyileşme sayesinde hissedarlara ait net kar yüzde 83,4 artarak 1,1 milyar avrodan 2 milyar avroya yükseldi. 2016'nın aynı döneminde 2,4 avro olan hisse bazında kazanç, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 4,4 avro seviyesine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz SE Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Baete, "İlk yarıdaki yüksek performansımız, Allianz'ın 2017 yılı için hedeflediği 10,8 milyar avroluk faaliyet kârı hedefinin üst sınırda gerçekleşeceği beklentisini de artırdı." ifadesini kullandı.

Gösterdikleri çabaların paydaşları için meyve verdiğini gördüklerini aktaran Baete, "Faaliyet kârında ve net gelirde çift haneli büyüme kaydederek çok iyi bir yarı yıl geçirdik. İş segmenti ve faaliyet gösterilen coğrafya yönünden çeşitlendirilmiş olan portföyümüzün olağanüstü sonuçlar verdiği gayet açık. Bugün itibarıyla 2017 faaliyet kârının, 10,8 milyar avro olan hedef aralığın üst sınırına ulaşacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Hayat ve sağlık sigortaları güçlü büyüdü"





Açıklamaya göre, Allianz, ikinci çeyrekte elementer sigortalar segmentinde güçlü kârlılığı ile dikkati çekti. İspanya ve Almanya'daki Allianz Worldwide Partners’ın yüksek performansının da etkisiyle, brüt prim üretimi 11,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

Faaliyet kârı, doğal afet hasarlarının ve büyük hasarlar haricindeki diğer hasarların önceki yılın aynı çeyreğine göre daha düşük olmasının da sonucu olarak, yüzde 28 artışla 1,4 milyar avroya ulaştı. Yılın ilk yarısının sonucu olarak da elementer sigortacılık alanındaki faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2'lik artışla 2,7 milyar avroya ulaşmış oldu.

Hayat ve sağlık sigortaları ikinci çeyrekte, müşteri talebinin artması sonucunda güçlü büyümeye imza attı. Almanya'da getirisi yüksek ürünlerin daha çok satılması ile Tayvan'da ve İtalya'da fon esaslı primlerde artış sağlanmasına bağlı olarak, 2017 yılının ikinci çeyreğinde zorunlu primler yüzde 2,6 artarak 16,7 milyar avroya ulaştı. Faaliyet kârı, yüzde 12 artarak 1,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrekte varlık yönetimi segmentinde elde edilen faaliyet kârı, yüzde 16,8 oranında artışla 584 milyon avro değerine, grup portföyü hariç yönetilen varlık büyüklüğü ilk çeyreğe göre 3 milyar avro artarak 1 trilyon 406 milyar avroya ulaştı.





- Hedef kârın yarısından fazlası ilk yarıda geldi





Allianz, yılın ilk altı aylık döneminde faaliyet kârını yüzde 15,7 artırarak, yıl sonu için hedeflenen kâr tutarının yarısından fazlası olan 5,9 milyar avro değerine ulaştı.

Hissedarlara ait net kâr ise yüzde 17,9 gibi yüksek bir oranda artarak 3,8 milyar avro değerine ulaştı. Hissedarlara ait net kâr, elementer segmentinde yüzde 7,7 artışla 1,9 milyar avro, hayat ve sağlık segmentinde tek başına yüzde 78 artışla 1,5 milyar avro, varlık yönetimi segmentinde yüzde 19,5 oranında artışla 700 milyon avro değerine ulaştı.