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Allianz Partners Türkiye'de iki yeni atama

- Allianz Partners Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini Derya Gönüllü Atacık, Operasyon Direktörlüğü görevini ise Muammer Bakır üstlendi

Allianz Partners Türkiye'de iki yeni atama
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İSTANBUL (AA) - Allianz Grubu bünyesinde dünya çapında asistans hizmetleri sağlayan Allianz Partners'ın Türkiye ofisinde iki yeni atama gerçekleşti.

Allianz Partners Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Allianz Partners Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Derya Gönüllü Atacık, Operasyon Direktörlüğü'ne ise Muammer Bakır getirildi.

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 2003'te lisans eğitimini tamamlayan Derya Gönüllü Atacık, kariyerine 2004 yılında pazarlama alanında başladı. 2005-2010 döneminde Kibar Holding İnsan Kaynakları Departmanı'nda görev yapan Atacık, 2010 yılı itibarıyla Mapfre İnsan Kaynakları Müdürü olarak atandı. 2015'te Yapı Merkezi'nde İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini üstlenen Derya Gönüllü Atacık, 1 Eylül 2018 itibarıyla Allianz Partners Türkiye ailesine katıldı. Atacık, kariyerine bundan böyle Allianz Partners Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam edecek.

İş hayatına 1992'de Citibank Türkiye ofisinde başlayan Muammer Bakır, 18 yıl boyunca kurumda sırasıyla bilgi teknolojileri sistem analisti, nakit yönetimi operasyon müdürü ve nakit yönetimi ürün müdürü gibi görevler üstlendi. Kariyerine 2010-2016 döneminde The Royal Bank of Scotland Türkiye ofisinde nakit yönetimi ürün müdürü ve satış pazarlama direktörü olarak devam eden Bakır, 2017 itibarıyla Karaş Yazılım'da bankacılık ve finans ürünleri alanında danışmanlık yaptı. Kasım 2018 itibarıyla Allianz Partners Türkiye ailesine katılan Bakır, kariyer hayatına Allianz Partners Türkiye Operasyon Direktörü olarak devam edecek.


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