Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Allianz "sürdürülebilirlikte lider" oldu

- Şirket, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 100 üzerinden 87 puan alarak listedeki sigorta şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti

Allianz

İSTANBUL (AA) - Allianz Grubu, bu yıl Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde derecelendirilen sigorta şirketleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Allianz Grubu açıklamasına göre, şirket Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinde bu yıl 100 üzerinden 87 puan aldı. Allianz Grubu bu puanla listenin bir numaralı sigorta şirketi oldu.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, küresel çapta şirketleri çevre, sosyal ve yönetişim kriterlerine göre sınıflandırarak sürdürülebilirlik strateji ve performanslarını değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Baete, 17 yıldır aralıksız olarak en iyiler arasındaki yerlerini koruduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, Allianz'ın yatırımcılarına ve paydaşlarına sosyal sorumluluk stratejileri ile performansı hakkında şeffaf olarak bilgilendirme yapmasını sağlıyor. Bu sonucu elde etmekten son derece gururluyuz.

Allianz olarak geleceğe yönelik iddialı hedeflerimiz var. İşe çevre, sosyal ve yönetişim kriterlerini işimize entegre ederek başladık ve sürekli geliştirdik. Kendimize iddialı hedefler koyduk. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunmak için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Dow Jones gibi sürdürülebilirlik endeksleri, Allianz'ın yatırımcılarına ve paydaşlarına şeffaf bir şekilde stratejilerini ve kurumsal sorumluluk performansı paylaşmada önemli bir katkı sağlıyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AllianzDow Jones Sürdürülebilirlik EndeksiOliver Baete
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5