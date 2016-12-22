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Allianz, "Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi" seçildi

İSTANBUL (AA) - Allianz Sigorta, Capital dergisinin araştırma şirketi GfK iş birliğiyle yaptığı "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2016" araştırmasına göre "Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi" oldu.Allianz Sigorta'dan yapılan...

Allianz,

İSTANBUL (AA) - Allianz Sigorta, Capital dergisinin araştırma şirketi GfK iş birliğiyle yaptığı "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2016" araştırmasına göre "Türkiye'nin En Beğenilen Sigorta Şirketi" oldu.

Allianz Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri 2016" araştırmasında, 500'den fazla şirketin bin 584 yöneticisinden hem Türkiye hem de kendi sektörlerinin en beğenilen şirketini belirlemeleri ve kendi şirketleri dışında yanıt vermeleri istendi.

Allianz Sigorta, oylamalar sonucunda sigorta sektörünün "en beğenilen şirketi" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan-Coqui, 2014 yılından sonra üst üste ikinci kez en beğenilen şirket seçilmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü finansal sonuçlar, Allianz Türkiye'nin tek hedefi değil. Müşterimizin beklentisini en iyi karşılayan, en çok çalışılmak istenen marka ve en beğenilen şirket olmak benim için finansal sonuçlar kadar önemli. Müşterilerimizin veya hayatlarını kolaylaştırmak istediğimiz potansiyel iş ortaklarımızın bizim için bu iltifatta bulunması çok kıymetli. Bu sonuç bizi rehavete sürüklemeyecek. Tam tersi, 2 bin 500 Allianz çalışanı ve 4 bin acentemizi yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma hedefimize koşarken cesaretlendirecek."

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