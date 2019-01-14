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Allianz'dan Hataylılara sağlık sigortası çağrısı

- Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir: - "Hatay’da sağlık ve acil sağlık sigortası yaptıranların sayısı 3 bin 496 kişide sınırlı kaldı" - "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, özel sağlık sigortası olmasını isteyen ancak bütçe ayıramayan, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri tercih eden, yüksek standartlarda sağlık hizmetini alırken ilave ücret ödemek istemeyenler için ideal bir üründür"

Allianz'dan Hataylılara sağlık sigortası çağrısı
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HATAY (AA) - Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, Hatay’da sağlık ve acil sağlık sigortası yaptıranların sayısının 3 bin 496 kişide sınırlı kaldığını belirterek, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın avantajlı bir ürün olduğunu aktardı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada 1 milyon 575 bin 226 nüfuslu Hatay'da, sigortalanabilir nüfusun 1 milyon 335 bin kişi olduğunu belirtti.

Hatay'da sağlık ve acil sağlık sigortası yaptıranların sayısının oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Özdemir, sağlık harcamalarını güvence altına almak isteyenler için çözümün Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) olduğunu ifade etti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Hatay'da sağlık ve acil sağlık sigortası yaptıranların sayısı 3 bin 496 kişide sınırlı kaldı. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, özel sağlık sigortası olmasını isteyen ancak bütçe ayıramayan, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri tercih eden, yüksek standartlarda sağlık hizmetini alırken ilave ücret ödemek istemeyenler için ideal bir üründür. Bu ürün ile sigortalıların sağlık hizmetine, daha yaygın bir kurum ağıyla ve beklemeksizin, kolaylıkla erişebiliyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulaması ayakta ve yatarak tedavi teminatı içeriyor. Poliçe özel şartları dahilinde SGK'den onay alınan tüm işlemler için kullanılabiliyor. Biz de bu alanda Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası adlı ürünümüzle 15 günlük bebekten 55 yaşa kadar olan herkesi güvence altına alıyoruz. Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, yatarak tedavi, suni uzuv ve tıbbi malzeme teminatları sunuyor. Ayakta tedavi ve 12 ay bekleme süresini doldurmak koşuluyla doğum teminatının da isteğe bağlı olarak poliçeye eklenebildiği Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na yeni doğan bebekler de tıbbi risk değerlendirmesi sonrasında dahil edilebiliyorlar. Allianz Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile müşteriler anlaşmalı sağlık kurumu ağını kendileri seçebiliyorlar."

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Allianz Tamamlayıcı Sağlık SigortasıHatay
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