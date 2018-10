Alman devi Made in Türkiye etiketli ihracat yapacak

KOCAELİ (AA) - Dünyanın önde gelen bant ve yapıştırma üretim şirketlerinden Lohmann, Türkiye’deki ilk fabrika yatırımını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteği le Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirdi.

Türkiye’yi bölgesel üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırmayı hedefleyen Alman şirketi Lohmann, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde (GEPOSB) açtığı fabrikada, başta Orta Doğu pazarı olmak üzere birçok ülkeye "Made in Türkiye" damgalı ürünlerini ihraç edecek.

Üretim tesisinin açılış törenine Lohmann üst düzey yöneticisi (CEO) Elmar Boeke, Lohmann EMEA Bölgesi İş Birimi Direktörü Andreas Tanzer, Lohmann SCEE Bölge Müdürü Markus Koch, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin üst düzey temsilcileri, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Adnan Köşker ile iş adamları katıldı.

Lohmann SCEE Bölge Müdürü Markus Koch, burada gerçekleştirdiği sunumda, şirketin, Türkiye’deki üretim potansiyeli ve bölgesel avantajlarını değerlendirerek, Gebze'de kurduğu yeni fabrikasını bölgesel merkez olarak konumlandıracağını ve iç pazarın yanı sıra ihracat pazarlarını da Türkiye sayesinde çeşitlendireceğini söyledi.



- "Ürünler 'Made in Türkiye' etiketli ile ihraç edilecek"



Koch, dünyada 29 ülkede üretim tesisi bulunan Lohmann'ın, 2 bin kişiye yakın çalışanı ve satış ofisleriyle 50’den fazla ülkede, taşıma, elektronik, medikal, hijyen, grafik, inşaat ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektörden farklı komponentlerin birleştirilmesinde faaliyet gösterdiğini belirterek, "Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 3 bin metrekarelik alana yayılan Lohmann Üretim Tesisi, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yanı sıra 'Made in Türkiye' etiketli ürünlerini Katar, İran, Azerbaycan ve İsrail başta Orta Doğu pazarına, Türkiye’yi merkez olarak kullanarak ihraç edecek." diye konuştu.

Markus Koch, şunları kaydetti:

"2011 yılından bu yana satış ofisimizle sürdürdüğümüz Türkiye’deki faaliyetlerimizi bu fabrika açılışı ile perçinlemiş olmaktan ötürü gurur ve mutluluk duyuyoruz. 2011 yılından bu yana Türkiye’de güzel işler gerçekleştirdik. Ortaklarımız ve müşterilerimiz için hızlı olmak ve daha iyi hizmet üretmek adına bu yeni girişim bizler için çok önemli. Lohmann Türkiye’nin geleceği için sağlam adımlar atıyoruz. Bu gelecek için hepimiz son derece heyecanlıyız.”



- "Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmaktan mutluyuz"



Lohmann üst düzey yöneticisi (CEO) Elmar Boeke ise 2011 yılından bu yana Türkiye’de satış faaliyetleri gösteren şirketlerinin cirosunu, 2020 yılı sonuna kadar üç katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye’de büyük işler gerçekleştireceklerini dile getiren Boeke, şöyle konuştu:

"167 yıllık geçmişi olan Lohmann yapışkan bant teknolojisi alanının öncü güçlerinden bir tanesi. Lohmann senelerdir etkili ve yüksek teknolojili yapışkan bantlar ve yapıştırma çözümleri üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Lohmann müşterilerine, kendi pazarlarında daha başarılı olmalarını sağlamak için üstün hizmet ile akıllı ve kişiye özel çözümler sunmayı amaçlıyor. Bireysel çözümler sunan Lohmann’da yüzde 90’dan fazla özelleştirilmiş ürünler ve 200’den fazla patent bulunuyor. Günümüzde tüm dünyaya yapıştırma çözümleri üreten bir şirket olarak Türkiye pazarına resmen giriş yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin gün geçtikçe gelişen ekonomik gücü ve büyüyen iç piyasasıyla Lohmann olarak büyük işler gerçekleştireceğimize eminiz. Türkiye’deki yeni pazarımızla hem bizim varlığımızdan haberdar olmayanları ürün ve hizmetlerimizle tanıştırmak hem de müşterilerimize daha iyi kalitede hizmet sunmak istiyoruz."



- "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ekibine teşekkür ediyoruz"

Lohmann EMEA Bölgesi İş Birimi Direktörü Andreas Tanzer de şirket olarak 29 ülkeye yayılan üretim ağını Türkiye gibi değerli ve avantajlı bir ülkeye de taşıdıkları için çok şanslı olduklarını kaydetti.

Lohmann ailesi olarak Türkiye pazarında üretime başlamaktan ötürü mutluluk duyduklarını vurgulayan Tanzer, şunları söyledi:

"Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü üyeleri arasında 2015 ile 2025 yılları arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak görülen Türkiye bizim için çok önemli. Türkiye’de fabrika açmamıza ivme olan başka faktörler ise Türkiye’nin güçlü endüstriyel altyapısının bulunması ve Türk tüketicilerin daha çok yerel tedarikçileri tercih etmesidir. 2011 yılında Türkiye’de bir satış ofisi şubesi ile başladık, 2018 yılında üretime geçtik. Bu noktada tüm süreçte bize verdikleri destekten ötürü Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ekibine teşekkürü borç bilirim. Türkiye’de faaliyet göstereceğimiz ana piyasalar tüketici ürün ve elektronikleri, grafik, ulaştırma, yapı ve yenilenebilir enerji olacak. Türkiye pazarında bu alanların her birinde başarılı çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”

Konuşmalarından ardından şirket yetkilileri ve protokol üyeleri fabrikanın açılış kurdelesini kesti, ardından fabrika gezildi.