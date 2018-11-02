Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon Halit Yıldız Hakan Karakaya
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin

"Alman ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 küçülebilir"

- Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, Alman otomobil sektöründeki üretimin, otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı Alman ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 küçülebileceğini belirtti

banner17

BERLİN (AA) - Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman otomobil sektöründeki üretimin, otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı ülke ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 küçülebileceğini duyurdu.

Merkezi Köln'de bulunan IfW'den yapılan açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, Alman otomobil sektöründeki üretimin otomotiv mevzuatındaki (emisyon) değişiklikler nedeniyle istenen hıza ulaşamamasından dolayı Alman ekonomisinde bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IfW Başkanı Stefan Kooths, zayıf seyreden üçüncü çeyrek büyümesinin özel sebepleri bulunduğunu, ülkenin temel ekonomik modeli hakkında sonuçlar çıkarılamayacağını aktardı.

Kooths, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bu yılın son çeyreğinde ciddi bir toparlanma beklediklerini, şimdiye kadar gelen verilerin bunu teyit ettiğini belirtti.

Üçüncü çeyrek büyüme verileri, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından 14 Kasım'da açıklanacak.

Almanya'da Volkswagen Grubu’nun emisyon skandalının ardından daha sıkı emisyon testi devreye alınmış ve Eylül 2018'den itibaren bütün otomobil üreticilerinin Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü (NEDC) yerine Dünya Çapında Uyumlu Hafif Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) yöntemine geçiş yapması istenmişti.

Alman otomotiv üreticileri, tüm araçlar için zamanında yeni test prosedürüne geçemediği için bu yılın üçüncü çeyreğine denk gelen temmuz-eylül döneminde üretimi azaltmak zorunda kalmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Almanya EkonomisiBüyümeüçüncü çeyrek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1