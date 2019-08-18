Alman ekonomisi yüzde 0,1 daraldı

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayımladığı verilere göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı. Beklenti ekonominin yüzde 0,2 daralacağı yönündeydi.



Böylece Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi bu yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından otomotiv sanayisinde yaşanan sorunların, özellikle ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret ihtilaflarının ve Brexit’e yönelik belirsizliklerin Alman ihracatını etkilemesiyle ikinci çeyrekte küçülmüş oldu.



Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumsuz katkı dış ticaretten geldi.



İkinci çeyrekte ihracat ithalattan daha güçlü düşüş gösterdi.



Bu da GSYH üzerinde olumsuz bir etki yaptı.



Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları ve nihai kamu harcamalarının artması büyümeye olumlu katkı yaptı.



İkinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 0,4 seviyesinde kaydedildi.



Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü.



Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.



Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ikinci çeyrekteki verinin "uyarı sinyali" olduğunu söyledi.



Altmaier, "Ekonomik zayıflık aşamasındayız ancak henüz durgunluk içinde değiliz. Doğru önlemleri alırsak bundan kaçınabiliriz." dedi.



"Paniğe gerek yok fakat eyleme geçmek gerek"



ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyrekteki büyüme rakamının Alman ekonomisi için “altın 10 yılın” sonunu işaret ettiğini belirterek, "Daha önce yapılan yapısal reformlar, mali teşvik, küreselleşmenin zirvede olması ve Avrupa Merkez Bankası’nın düşük faiz oranları ve nispeten zayıf bir euro son 10 yılda güçlü bir büyümenin gerçekleşmesini sağladı." dedi.



Brzeski, "2008-2009 durgunluğunun sona ermesinden bu yana Alman ekonomisi her çeyrekte ortalama yüzde 0,5 oranında büyümüştü. Aslında ekonomi son 40 çeyreğin 35'inde büyüdü. Bununla birlikte, bu etkileyici rakamların altında endişe verici bir eğilim ortaya çıktı." ifadesini kullandı.



"Ticaret ihtilafları, küresel belirsizlik ve sıkıntı içindeki otomotiv sektörü sonunda Alman ekonomisini dizinin üstüne oturttu." diyen Brzeski, özellikle, ticari çatışmaların oluşturduğu belirsizliklerin, ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasına neden olduğunu dile getirdi.



Brzeski, "Paniğe gerek yok fakat eyleme geçmek lazım. Alman ekonomisinin geleceği büyük oranda dış etkenlere ve hükümetin eylemlerine bağlı. Açıkçası, devam eden ticaret çatışmalarında herhangi bir rahatlama Alman ekonomisine fayda sağlayacaktır. Şirketler hala son derece uygun finansman koşullarını kullanabilir ve yatırım yapabilirler. Alman hükümetinin harekete geçmesi için baskı artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.