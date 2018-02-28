Alman firmanın Türkiye'den ihracat başarısı

İZMİR (AA) - Alman treyler üreticisi Krone, İzmir'de kurduğu üretim tesisinin Afrika ve Ortadoğu pazarında büyük başarı yakalaması üzerine ikinci fabrikasını açtı.

AA muhabirine açıklama yapan Krone Türkiye Üst Yöneticisi Rıza Akgün, Avrupa’nın en büyük iki treyler üreticisinden biri olan Krone’nin Almanya dışındaki ilk üretim tesisini 2012’de İzmir’in Tire ilçesine kurduğunu anlattı.

Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türk cumhuriyetleri pazarlarına 28 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk bin şirket listesine 602. sıradan giriş yaptıklarını aktaran Akgün, şu bilgileri verdi:

"Nisan ayında devreye aldığımız şasi fabrikasıyla teknik olarak 10 bin adetlik kapasiteye ulaştık. Bunun 2 bin adedini üretiyoruz. Ama birkaç hafta sonra bunu ikiye katlamayı hedefliyoruz. Bu da özellikle ihracattan kaynaklanıyor. Çünkü 2018 yılında Avrupa pazarında deyim yerindeyse bir patlama var. Buna cevap verebilmek için yıllık 3-4 bin adetlik üretimleri planlıyoruz. Bu sene ihracat rakamları çok farklı olacak. Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin yanında Cezayir, Fas hatta Tanzanya’ya kadar gidebildik. Daha önce bu pazarlara ulaşamıyorduk. Biz bunu bu fabrika sayesinde başarabildik. Yeni pazarımız ise Suudi Arabistan. Tire’den güneye, Afrika’ya, Türk cumhuriyetlerin daha fazla açılmak istiyoruz. Krone’nin küreselleşme ve yeni pazarlarda iddialı olma hedefleri kapsamında bu fabrika kritik bir rol oynuyor."

Akgün, Almanya ve Türkiye arasında yaşanan sorunların yatırım kararlılığını hiçbir zaman etkilemediğini, ülkeler arasında yaşanan bu sorunların geçici olduğunu söyledi.