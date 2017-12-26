Alman pazarında erken rezervasyon bereketi

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Barener, Alman tur operatörlerinin Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış olduğunu bildirdi.

Baraner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erken rezervasyon kampanyalarının Almanya'da tüm hızıyla devam ettiğini, şu anda verilerin 2018 yılında Alman turist sayısında ciddi artışa işaret ettiğini söyledi.

"Alman tur operatörlerinin Türkiye'ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış var." diyen Baraner, en çok satışın Side, Lara, Belek, Dalaman, Bodrum, Alanya, Kemer ve Kuşadası'ndaki tesislere yönelik yapıldığınıanlattı.

Erken rezervasyon artışlarının çeşitli nedenleri olduğunu belirten Baraner, şöyle konuştu:

"Özellikle çocuklu aileler ne oda kalitesi ne de hizmet kalitesi olarak diğer ülkelerde aradıklarını bulamadılar. Çocuklar mutsuz oldu, aileler kavga etti, üstelik daha çok para ödediler. Türkiye'ye dönüşteki bir diğer etken, güvenlik sorunu kaygısının ortadan kalkması ve siyasi gerginliklerin azalması. Türk turizmini, neredeyse 100 bin kişi sırtında taşıyor. 100 bin insan bu yıl çok koşturdu. Bu yıl hem TÜRSAB hem TÜROFED yabancı piyasalarda çok daha aktif oldular. Özellikle Almanya'da 10 bin seyahat satış bürosunu birebir takibe aldık. Bunların temsilcileriyle konuştuk, 'Turizmle siyaseti karıştırmayın, ikisi farklı şeyler' dedik. 'Türkiye'de 10 milyon insan turizmden ekmek yiyor, bu bir halk sanayisidir.' dedik. Bunların hepsi şu anda neticelerini gösteriyor."

- "En güçlü pazarlarımız Rusya ve Almanya olacak"

Turizmde ibrenin yine dostluğa döndüğünü kaydeden Baraner, "Bizim amacımız Türk turizm kurumları olarak turizmi siyasetin dışında tutmak. Ailelerin, sporcuların, yaşlıların, gençlerin, kültür sevenlerin mutluluğuna destek olmak." diye konuştu.

Alman ziyaretçi sayısının bu yıl geçen yıla göre düşüş gösterdiğini fakat 2018'de bunun tamamen telafi edileceğini belirten Baraner, şöyle devam etti:

"Almanya ve Rusya bizim en güçlü pazarlarımız. Rusya ve Almanya pazarlarını ilk sırada tutup turizmi 90 ülkeye yayacağız. Oteli doldurmak yetmiyor, hem dolduracaksınız hem de kültürlere göre dengeleyeceksiniz. Kimse yüzde 100 kendi milletiyle tatil yapmak istemiyor. İnsanlar yeni insanlarla tanışmak istiyor. Eğer bir otel Avrupa'da, özellikle de Almanya'da çok iyi satılmıyorsa Ruslardan istediği fiyatı alamıyor. Ruslar çok Avrupalı varsa o oteli daha çok önemsiyor." diye konuştu.

Baraner, 17-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Almanya'dan bin seyahat acentası yetkilisinin Antalya'da ağırlanacağını sözlerine ekledi.