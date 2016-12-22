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Alman şirketleri ilave istihdam için istekli

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İstihdam Barometresi bu ay 111,8 puana yükselerek, Alman şirketlerin daha fazla personel istihdam etme eğiliminde olduğuna işaret etti.Alman düşünce ve ekonomi kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık...

Alman şirketleri ilave istihdam için istekli

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İstihdam Barometresi bu ay 111,8 puana yükselerek, Alman şirketlerin daha fazla personel istihdam etme eğiliminde olduğuna işaret etti.

Alman düşünce ve ekonomi kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin açıklamada, Almanya'da kasımda 111,1 puan olan İstihdam Barometresinin aralık ayında 111,8 puana yükselerek, servis sağlayıcılarının 2002 yılında ankete dahil edilmesinden bu yana yeni bir rekora imza attığı kaydedildi.

Alman firmalarının ilave istihdam sağlamayı planladıkları ifade edilen açıklamada, "İstihdam sayısı kesintisiz olarak artmaya devam ediyor ve ufukta istihdam patlamasının sonu yok." denildi.

Açıklamada, istihsam barometresini dört branşın tamamında yükseldiği ve hizmet sektöründe ve inşaatta yeni bir rekora ulaştığı belirtilerek, "Daha fazla şirket bu iki sektörde de ek personel istihdam etmeyi planlıyor. Durum üretim ve dağıtım açısından benzer, ancak dinamik biraz daha bastırılmış durumda." ifadesi kullanıldı.

Ifo İstihdam Barometresi anketi, imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret ile hizmet sektörlerindeki işletmelerin aylık yeni istihdam beklentisini değerlendiriyor. Firmalardan gelecek 3 aya ilişkin istihdam planları hakkında rapor isteniyor.

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AlmanyaIstihdamIfo
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