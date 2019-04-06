Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu EWE
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Alman şirketlerinden Irak'ta yatırım isteği

BAĞDAT (AA) - Almanya'nın büyük şirketlerinin Irak'ta yatırım yapmak istediği bildirildi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında...

Alman şirketlerinden Irak'ta yatırım isteği
banner17

BAĞDAT (AA) - Almanya'nın büyük şirketlerinin Irak'ta yatırım yapmak istediği bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede Maas, Irak ile siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmek ve ülkesindeki büyük şirketlerin Irak'ta yatırım yapmak istediğini söyledi.

Açıklamada, Irak'a yatırım yapmak isteyen büyük Alman şirketleri arasında Siemens'in de bulunduğuna dikkati çekildi.

Abdulmehdi'nin, Alman şirketlerinin Irak'ta elektrik sektöründe yatırım yapmalarının memnuniyetle karşılanacağını dile getirdiği vurgulandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaIrakSiemensYatırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5