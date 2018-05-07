Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Almanya'da fabrika siparişleri azaldı

- Destatis verilerine göre, ülkede mart ayında mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri şubat ayına kıyasla yüzde 0,9 geriledi

Almanya'da fabrika siparişleri azaldı
FRANKFURT (AA) - Almanya'da yeni fabrika siparişleri, bu yılın mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede mart ayı mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri, şubat ayına kıyasla yüzde 0,9 geriledi. Yıllık bazda ele alındığında ise fabrika siparişleri, yüzde 3,1 yükseldi.

Yurt içi siparişler martta, önceki aya göre yüzde 1,5 artarken, yurt dışı siparişler yüzde 2,6 azaldı. Avro Bölgesi ülkelerinden yeni siparişler de söz konusu dönemde yüzde 3 ve diğer ülkelerden yeni siparişler yüzde 2,5 azaldı.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Diğer yandan, şubat ayı verisi yüzde 0,3 artıştan, yüzde 0,2 azalışa revize edildi.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya Fabrika SiparişleriDestatis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5