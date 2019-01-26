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Almanya'da kömür santrallerinin kapatılması önerisi

Almanya'da hükümetin oluşturduğu "Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonu" tarafından, ülkede kömürden elektrik üretimi yapılan santrallerin, 2038'e kadar kapatılması gerektiği belirtildi.Komisyondan yapılan açıklamada,...

Almanya'da kömür santrallerinin kapatılması önerisi
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BERLİN (AA) - Almanya'da hükümetin oluşturduğu "Kömürden Çıkış Paydaş Komisyonu" tarafından, ülkede kömürden elektrik üretimi yapılan santrallerin, 2038'e kadar kapatılması gerektiği belirtildi.
Komisyondan yapılan açıklamada, Almanya'da 2038'e kadar kömür santrallerinin kapatılmasının hükümete önerildiği bildirildi.
Sanayi, sendika, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 31 üyeli komisyonun önerisinin, hükümet tarafından kanun haline getirilmesi beklenirken, kapatmadan etkilenecek eyaletlere yardım için 40 milyar avro ayrılması kararlaştırıldı.
Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40'tan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.
Alman hükümeti, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını, 2030'a kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KömürKapatmaAlmanya
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