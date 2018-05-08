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Almanya'da sanayi üretimi martta arttı

- Ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 1 arttı

Almanya'da sanayi üretimi martta arttı
FRANKFURT (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın mart ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubata kıyasla yüzde 1, Mart 2017’ye göre de yüzde 3,2 artış gösterdi.

Almanya'da sanayi üretiminin martta, aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 3 artması bekleniyordu.

Veriler, Almanya'da mart ayında önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,1 arttığını ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,6 ve tüketim malları üretimi yüzde 1,1 artış kaydetti. Ara malı üretimi yüzde 0,6 azaldı. Mart ayında enerji üretimi ise yüzde 1,4 yükseldi.

Bu arada, daha önce yüzde 1,6 azaldığı açıklanan şubat ayı verisi, yüzde 1,7’lik azalışa revize edildi.
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