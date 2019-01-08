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Almanya “düşük faizden” 368 milyar avro tasarruf sağladı

- Bundesbank'ın hesaplamasına göre, 2008 sonrası faiz oranlarının düşük olmasından dolayı, federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar son 10 yılda 368 milyar avro tasarruf sağladı

Almanya “düşük faizden” 368 milyar avro tasarruf sağladı
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BERLİN (AA) - Almanya’nın 2008 küresel finansal krizi sonrası borçlanma maliyetlerinin düşük olmasından dolayı 368 milyar avro faizden tasarruf sağladığı bildirildi.

Alman Merkez Bankası’nın (Bundesbank) hesaplamasına göre, 2008 sonrası borçlanma maliyetlerinin finansal kriz öncesine göre daha düşük olmasından dolayı, federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal sigortalar son 10 yılda 368 milyar avro tasarruf sağladı.

Faizden tasarruf sağlanan rakam geçen yıl 55 milyar avro olarak kayıtlara geçti. Finansal kriz öncesi Alman hükümeti yatırımcılara yüzde 4,2 faizle para sağlarken, bu oran geçen yıl yüzde 1,5’e düştü.

Geçen yılın sonunda Almanya’nın federal, eyalet, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara, genel kamu borcu yaklaşık 1 trilyon 928 milyar avro oldu. Kamu borcu bir önceki yıla göre yaklaşık 40 milyar avro azalırken, bu oran ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 60’ına ve kişi başına borç 23 bin 271 avroya denk geliyor.

Ekonomistler, Avro Bölgesi’nde düşük seyreden faiz oranlarının yükselmesi durumunda ülkelerin borçlarının artacağı uyarısında bulunurken, Yunanistan'ın kamu borcu, GSYH'sinin yüzde 180'ine ve İtalya'da yüzde 130’una denk gelmesi dikkati çekiyor.

Bundesbank’ın çalışması, Avro Bölgesi'ndeki ülkelerinin, borçlanma maliyetlerinin finansal kriz öncesi daha düşük olmasından dolayı, 2008’den beri faizden 1 trilyon 420 milyar avro tasarruf sağladığını da ortaya koydu.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya 368 milyar avro ile en fazla tasarruf sağlayan ülke olurken Fransa 350 milyar avro ile ikinci, İtalya 262 milyar avro ile üçüncü sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFaizTasarruf
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