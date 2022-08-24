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Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü: Savaşın olumsuz etkisi uzun yıllar sürecek

Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü Başkanı Fratzscher, Ukrayna'daki savaşın Almanya ekonomisi üzerindeki etkisinin daha yıllarca süreceğini söyledi.

Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü: Savaşın olumsuz etkisi uzun yıllar sürecek

Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Ukrayna'daki savaşın Almanya'nın büyümesini bu yıl beklenenden yüzde 3 oranında aşağı çekeceğini öngördüğünü belirterek bu negatif etkinin Almanya'nın Rus gazına bağımlılığının tamamen sona erdirmesi beklenen 2025 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

Frantzscher, 2022 yılı için GSYİH büyüme beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 1,5'e indirdi. Fratzscher'e göre, savaş Alman ekonomisine 200 milyar euro’ya mal oluyor

"Ukrayna'daki savaş Alman ekonomisine büyük hasar verdi" diyen Frantzscher, "Bu, şirketlerin daha az yatırım yapmasına ve hepsinden önemlisi tüketicilerin daha az tüketmesine yol açıyor. Özel tüketici harcamalarında şimdiden büyük bir zayıflık görüyoruz. Bu durgunluğun maliyetleri normalden çok daha fazla omuza yayılacak. Sorun şu ki, düşük gelirli insanlara alışılmadık derecede sert vuruyor. Yüksek gelirli insanlara kıyasla enflasyonun üç ila dört katı. Ücretlerin yüzde 8 olan enflasyonun altında yüzde 4,5 büyüyeceğini tahmin ediyorum. " diye konuştu.

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