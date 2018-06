Almanya ile ticareti artırmalıyız - İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili İsrafil Kuralay, Almanya’da yatırım fırsatlarının artırılmasına yönelik toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ticaretin daha fazla geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

GAZETE EKONOMİ - Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ( YAPDER) ile Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Ekonomik Kalkınma Ajansı'nın ( NRW.INVEST) birlikte düzenlediği İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleşen yatırım fırsatları toplantısında çok önemli mesajlar verildi.



Toplantının açılışını yapan İTO Başkanvekili İsrafil Kuralay, Almanya ile Türkiye arasında ticaretin gelişmesinin iki ülkenin ilişkilerine olumlu katkı yapacağını belirterek , “AB içinde Almanya bizim için önemli; Almanya bizim bir numaralı ticaret ortağımız. Almanya ile ticaretimiz geçen yıl 36 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Biz, tabii ticari ilişkilerin geldiği bu seviyeyi hiçbir zaman yeterli görmüyoruz, bu rakamların karşılıklı olarak artırılabileceğini düşünüyoruz” dedi.



Kuralay Almanya’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarımız olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:



. İşadamlarımızın sayısının artması, yatırımların artması en büyük arzumuz.



. Türkiye’den Almanya’ya 2014 yılında 178 milyon dolar, 2015 yılında 250 milyon dolar, 2016 yılında 119 milyon dolarlık yatırım gerçekleşmiştir. 2017 yılında gerçekleşen yatırım miktarı ise bir önceki yıla göre % 78 artarak 212 milyon dolar olmuştur.



. Kuzey Ren-Vestfalya’daki sanayi kuruluşları, 2016 yılında yaklaşık 332 milyar Euro ciro elde etmiştir. Bu rakam, Almanya sanayi sektörü cirosunun yüzde 18,4’üne denk gelmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya’daki çalışanların yüzde 18,1’i sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Bölge Almanya’da yoğun yatırım çeken bölgelerin başında gelmektedir. Fransa, Belçika ve Hollanda’ya yakınlığının yanı sıra Hamburg ve Antwerp limanlarına 2 saat mesafededir.



. Kuzey Ren-Vestfalya’nın Bilişim ve İletişim Teknolojileri, biyoteknoloji ve çevresel teknoloji alanlarında uluslararasılaşmak isteyen şirketlerimiz için sıçrama tahtası olabileceğini düşünüyorum.



. Ekonomi Bakanlığımızın yurtdışındaki yatırımlara verdiği desteklere de değinmek istiyorum; uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderlere ve yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine mali ve hukuki danışmanlık dahil ilişkin giderlere, Şirketler için yüzde 60, İşbirliği Kuruluşları için yüzde 75 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Dolarına kadar destek sağlanıyor.



. Küresel ticaret ve uluslararası yatırımlar dünya ekonomisinin can damarı. Dış ticaret ve uluslararası yatırımın önündeki her engel, bir başka deyişle, bunları yavaşlatacak her unsur, ülke ekonomilerinin de darbe alması anlamına geliyor. İstanbul Ticaret Odası, Türkiye ve Almanya’nın ticaret ve yatırım alanında işbirliği kurabilecekleri her konuda bir arada çalışmalarının önemine inanıyor.



. Bu noktada, ülkelerimiz arasındaki ticaret potansiyelini geliştirmek amacıyla, özel sektör temsilcileri olan ticaret odalarına önemli görevler düşüyor. İki ülkedeki yatırım, ticaret potansiyeli ve işbirliği alanlarının belirlenerek, bu konuda işadamlarımızın bilgilendirilmesi, bugünkü gibi karşılıklı heyet ziyaretlerinin ve ikili görüşmelerin düzenlenmesi ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.



Daha sonra Almanya’da yatırım yapmanın çok cazip olduğunu belirten NRW.INVEST Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, “Yatırım yapmak isteyen bütün Türk firmalarına her türlü destekte bulunmaya hazırız” görüşlerine yer verdi.