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Almanya, 'İş Yapma Kolaylığı'nda 4 sıra düştü

- Dünya Bankası tarafından yayımlanan 'İş Yapma Kolaylığı' listesinde, Almanya, 20'inci sıradan 24'inci sıraya geriledi

Almanya, 'İş Yapma Kolaylığı'nda 4 sıra düştü
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BERLİN (AA) - Almanya, Dünya Bankasının ülkelerin yatırım ortamlarını inceleyerek hazırladığı karşılaştırmalı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde geçen yıla göre 4 basamak düşerek 190 ülke arasında dünyanın en kolay iş yapılan 24. ülkesi oldu.

Dünya Bankası "İş Ortamı 2019" raporunu yayımladı.

Almanya’ya, 10 ayrı kritere göre yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 78,90 puan verildi. Bu puanla Almanya, geçen yıla kıyasla 4 basamak düşerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 24. ülke oldu ve Azerbaycan’ın önünde yer aldı.

Kriterlere ayrı ayrı bakıldığında ise, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya, 190 ülke arasında yeni iş kurmada 114’üncü sırada kendine yer buldu. Ülke inşaat izinlerinin verilmesinin de 24., elektrik temininde 5. sırada kalırken, krediye erişim kolaylığında 44. mülkiyet tescilinde 78. ve azınlık yatırımcıların korunması" kriterinde 190 ülke arasında 72. sırada yer aldı.

Almanya, sözleşmelerin uygulanmasında 26. sırada ve "iflasların çözümü" kriterinde 90,12 puanla 4. sırada bulundu. Ülke sınır öteki ticaret kriterinde ise 40. yer edindi.

Almanya'da bürokratik işlemlerin uzun sürmesi, Alman iş dünyası ve uluslararası yatırımcılar tarafından sıkça eleştiriliyor.

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Almanyaİş Yapma Kolaylığı
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