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Almanya Merkez Bankası büyüme tahminlerini düşürdü

- Banka, Almanya’nın bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya ve 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,6’dan 1,2’ye düşürdü

Almanya Merkez Bankası büyüme tahminlerini düşürdü
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BERLİN (AA) – Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Almanya’nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya düşürdü.

Bundesbank, Almanya ekonomisine ilişkin aralıkta paylaştığı 2019-2020 ve 2021 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerinde yaz döneminde güncelleme yaptı.

Buna göre, banka, Almanya’da bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya ve 2020 büyüme beklentisini yüzde 1,6’dan 1,2’ye düşürdü.

2021 yılı için de yüzde 1,3 büyüme öngörüldü.

Banka, zayıf kalan küresel talebin Alman sanayisine ve ihracatına baskı oluşturmasını aşağı yönlü yüksek revizeye sebep olarak gösterdi.

Bankanın büyüme tahmini raporunda, Alman ekonomisinin açıkça “soğuma” döneminde bulunduğuna işaret edilerek, 2018'nin ortasından bu yana, sanayide ihracatın durgun seyretmesinden kaynaklanan zayıf bir ekonomik trendin devam ettiği belirtildi.

Banka, GSYH büyümesinin bu yılın ikinci çeyreğinde küçük bir düşüş göstermesinin ardından, üçüncü çeyrekte bir miktar toparlanacağını öngördü.

Banka enflasyon beklentisini bu yıl için yüzde 1,4, gelecek yıl için de yüzde 1,8’den revize ederek yüzde 1,5 olarak açıkladı.

Küresel ticaret ihtilafları ve Brexit ihracata dayalı Almanya ekonomisini etkilemeye devam ediyor.

Geçen yıl ekonomi yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor.

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Almanya Merkez BankasıBundesbank
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