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Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi konusunda engelleri azaltacak

- Alman hükümeti, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesini kolaylaştıracak yasa tasarısını kabul etti - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: - "Alman ekonomisinin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz"

Almanya, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi konusunda engelleri azaltacak
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BERLİN (AA) – Alman hükümeti, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesinin önündeki engelleri azaltacak yasa tasarısını kabul etti.

Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Angela Merkel başkanlığında toplanan bakanlar kurulunun, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi için engellerin azaltılmasını kararlaştırdığı ve bu yönde hazırlanan yasa tasarısını kabul ettiği belirtildi.

Federal Meclis’in onayına sunulması beklenen tasarıya göre Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayan ülkelerden nitelikli iş gücünün Almanya gelmesi teşvik edilecek.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarının ana hatlarının iki ay önce açıklandığını söyledi.

Seehofer, "Alman ekonomisinin nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz." dedi.

Tasarının, AB üyesi olmayan ülkelerdeki meslek sahibi nitelikli kişilere, Almanya’da istihdam fırsatlarını arama yolunu açacağını belirten Seehofer, buna göre AB ülkeleri dışından meslek sahibi nitelikli kişilerin, istihdam fırsatları aramak için 6 aylığına ülkeye gelebileceğini söyledi.

Seehofer, iltica hakkı reddedilen ancak çeşitli sebeplerden dolayı sınır dışı edilemeyen kişilerin de belirli şartları yerine getirmeleri durumunda çalışabileceklerini ve Almanya'da oturma izni verilebileceğini ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier ise tasarının yasallaşmasının ulusal ve ekonomik çıkarlar için önemli olduğunu söyledi.

Bu düzenlemeyle, ülke ekonomisinin 0,5 veya 1 puan ek büyüme göstereceğini tahmin ettiğini ifade eden Altmaier, ülkeye Almanca bilen ve meslek sahibi insanların gelmesinin sağlanacağını kaydetti.

Altmaier, nitelikli iş gücünün ülkeye gelmesi konusundaki işlemlerin, mümkün olduğunca az bürokrasiyle yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Çalışma Bakanı Heil de, Almanya’da çok sayıda şirketin çalışacak eleman aradığını belirterek, eleman eksikliğinin Alman ekonomisinin büyümesini frenlediğini söyledi.

Düzenlemenin "Davet eden bir yasa olacağını" kaydeden Heil, tasarının meclis sürecinden geçmesinin 6-7 ay alabileceğini ifade etti.

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