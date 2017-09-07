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Almanya ve Rusya'ya ticari heyet

- Beyaz eşya yan sanayisinde faaliyet gösteren 14 firmanın katılımıyla Berlin'e sektörel ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirildi - Yaş meyve ve sebze, hayvansal ürünler ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında faaliyet gösteren 10 firmanın katılımıyla 12-14 Eylül'de Moskova'ya sektörel ticaret ziyareti düzenlenecek

Almanya ve Rusya'ya ticari heyet

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığının destek ve koordinasyonunda Almanya ve Rusya'ya yönelik ticaret heyetleri organize edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Elektrik-Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği organizasyonuyla 3-6 Eylül'de Almanya'nın Berlin şehrine yönelik beyaz eşya yan sanayisinde faaliyet gösteren 14 firmanın katılımıyla sektörel ticaret heyeti ziyareti gerçekleştirildi.

Heyet, beyaz eşya sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından birini ziyaret ederek üretim tesislerinde incelemelerde bulundu ve firma satın alma yetkilileriyle ikili görüşmeler yaptı.

Ayrıca, sektöre ilişkin dünyadaki en önemli fuarlar arasında yer alan IFA 2017 Fuarı ziyaret edilerek son trend ürünler incelendi. Fuar idaresince tahsis edilen görüşme salonlarında fuar katılımcısı firmalarla 210 civarında ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından 12-14 Eylül'de Moskova'ya yönelik yaş meyve ve sebze, hayvansal ürünler (süt, bal, tereyağı, peynir, balık unu ve yağı) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında faaliyet gösteren 10 firmanın katılımıyla sektörel ticaret heyeti ziyareti düzenlenecek.

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinin yanı sıra gıda toptancıları ve dağıtıcılarıyla görüşmeler yapılması, toptancı hallerinde yerinde incelemelerde bulunularak sektöre ilişkin detaylı bilgi edinilmesi ve gıda sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazaların yetkilileriyle yapılacak toplantılar çerçevesinde söz konusu firmalarla aracılar olmaksızın bağlantı kurulmasına yönelik girişimlerde bulunulması planlanıyor. Heyet, ayrıca her yıl Moskova'da düzenlenen World Food Moscow Fuarı'na katılacak.

Heyetin, gıda ürünleri ihracatında önde gelen ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin, bu sektörde önemli pazarlardan olan Rusya'daki payının artmasına önemli bir katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.


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