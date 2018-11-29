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Almanya’da Amazon'a, "rekabet" soruşturması

BERLİN (AA) – Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Amazon’un online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığını araştırmaya yönelik soruşturma başlattı. Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından...

Almanya’da Amazon'a,
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BERLİN (AA) – Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Amazon’un online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığını araştırmaya yönelik soruşturma başlattı.

Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, “Aldığımız birçok şikayetten dolayı, Amazon’un satıcılara karşı pazardaki pozisyonunu kötüye kullanıp kullanmadığını inceleyeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

Kartel Dairesi, satıcıların bilgilerini kullanmayı, ödemeleri askıya almayı ve açıklama yapmadan satıcıların hesaplarını bloke etmeyi de Amazon’un satıcılara karşı uygulamaları olarak gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAmazonSoruşturma
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