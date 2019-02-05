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Almanya'da bileşik PMI, ocakta 52,1 puana yükseldi

BERLİN (AA) - Almanya’da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 52,1 puana yükseldi. IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da Aralık 2018'de 51,6 olan bileşik...

Almanya'da bileşik PMI, ocakta 52,1 puana yükseldi
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BERLİN (AA) - Almanya’da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 52,1 puana yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da Aralık 2018'de 51,6 olan bileşik PMI, bu yılın ocak ayında 52,1 puana yükseldi. Hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI verisi, aralıkta son 5,5 yılın en düşük seviyesi olarak gerçekleşmişti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektöründeki yükselişin imalat sektöründeki daha fazla yavaşlamanın etkisini giderdiğini belirterek, "PMI anket verileri, bu yılın başında Alman özel sektöründe sadece mütevazı bir büyüme oranına işaret etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı Almanya'da geçen yıl ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.

Küresel ticarette ihtilafların artması ve Brexit endişesinden dolayı Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,8’den yüzde 1’e revize etmişti.


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