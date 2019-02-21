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Almanya'da bileşik PMI, son 4 ayın en yükseğinde

- Endeks, hizmet sektörünün güçlü seyretmesinin etkisiyle şubatta 52,7 puana çıktı

Almanya'da bileşik PMI, son 4 ayın en yükseğinde
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BERLİN (AA) - Almanya'da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmet sektörünün güçlü seyretmesinin etkisiyle şubatta 52,7 puana çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da geçen ay 52,1 olan bileşik PMI, şubatta 52,7 puana yükseldi.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, PMI anket verilerine göre, Almanya'nın üretim ve hizmet sektörlerinin çok farklı kulvarlarda olduğunu belirterek, "Alman iç pazarındaki güçlü temel unsurlar hizmet sektörünündeki büyümeyi beslerken, düşen ihracat sanayinin performansında etkisini gösteriyor." ifadesini kullandı.

IHS Markit raporuna göre, Alman sanayisindeki zayıflığa rağmen şirketler istihdam oluşturmaya devam ediyor.

Bileşik PMI verisi, hizmet ve imalat sanayisini içine alıyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te ikisinden fazlasını oluştururken, küresel ticarette ihtilafların artması ve Alman otomobil sektöründeki emisyon problemi ülkenin sanayi sektörünü olumsuz etkiliyor.

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