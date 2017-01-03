Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Almanya'da enflasyon aralıkta arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2016 yılının aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı öncü verilere göre, TÜFE ile ölçülen...

Almanya'da enflasyon aralıkta arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2016 yılının aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı öncü verilere göre, TÜFE ile ölçülen enflasyon, geçen yılın aralık ayında kasım ayına kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. Enflasyon 2015 yılının aralık oranla da yüzde 1,7 artış kaydetti.

Enflasyon verisi aylık yüzde 0,6 ve yıllık da yüzde 1,4 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise aralıkta aylık yüzde 1 ve yıllık ise yüzde 1,7 artış gösterdi.

Ayrıca şu ana kadar elde edilen sonuçlara dayanarak yıllık enflasyon oranının 2016 yılında yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Analistler, Almanya’daki enflasyon verisinin yaklaşık 3 yıldan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtirken, bu artışın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) elini kolaylaştırmasını öngörüyor.

Öte yandan, 2016 yılı aralık ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 18 Ocak’ta açıklanacak.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEnflasyonDestatis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.