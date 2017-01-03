Almanya'da enflasyon aralıkta arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2016 yılının aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı öncü verilere göre, TÜFE ile ölçülen enflasyon, geçen yılın aralık ayında kasım ayına kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. Enflasyon 2015 yılının aralık oranla da yüzde 1,7 artış kaydetti.



Enflasyon verisi aylık yüzde 0,6 ve yıllık da yüzde 1,4 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE ise aralıkta aylık yüzde 1 ve yıllık ise yüzde 1,7 artış gösterdi.



Ayrıca şu ana kadar elde edilen sonuçlara dayanarak yıllık enflasyon oranının 2016 yılında yüzde 0,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.



Analistler, Almanya’daki enflasyon verisinin yaklaşık 3 yıldan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtirken, bu artışın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) elini kolaylaştırmasını öngörüyor.



Öte yandan, 2016 yılı aralık ayı enflasyonuna ilişkin nihai veriler, 18 Ocak’ta açıklanacak.