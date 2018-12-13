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Almanya'da enflasyon kasımda arttı

- Ülkede kasımda yıllık enflasyon enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin etkisiyle yüzde 2,3'lik artış gösterdi

Almanya'da enflasyon kasımda arttı
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BERLİN (AA) – Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bu yılın kasım ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,3 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nihai verilerine göre, Almanya’da enflasyon kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3'lük artış gösterdi.

Almanya’da enflasyon, aylık bazda da yüzde 0,1 arttı. Avrupa Birliği (AB) uyumlu öncü TÜFE aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,42 arttı. Böylece nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji ürünleri fiyatındaki gelişmelerin, önceki aylarda olduğu gibi kasımdaki enflasyon oranı üzerinde de önemli etkisi oldu. Enerji ürünleri fiyatları, 2017'nin kasım ayına göre yüzde 9,3 daha yüksek gerçekleşti. Bunda düşen petrol fiyatlarının etkisinin tüketici fiyatlarına tam olarak yansımamış olması etkili oldu.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 1,4 oldu.

Ülkede gıda fiyatları, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. Hizmetlere yönelik maliyetlerde yüzde 1,5 artış yaşanırken, tüketici elektroniği fiyatlarında yüzde 5,1 düşüş görüldü.

Öte yandan, yaz aylarındaki kuraklıktan dolayı nehirlerdeki su seviyesi düşüş göstermiş, bu da akaryakıt taşımacılığını daha pahalı hale getirmişti. Ekim ayında enflasyon bu yüzden yüzde 2,5 artarak 10 yılın en yüksek rakamına ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEnflasyonKasım
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