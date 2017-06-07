Almanya'da fabrika siparişi beklenenden fazla azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da yeni fabrika siparişleri, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1’le piyasa beklentisinden fazla azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı verilere göre, ülkede nisan ayında mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri, mart ayına kıyasla yüzde 2,1 azaldı. Piyasalarda yeni fabrika siparişlerinin aylık yüzde 0,3 azalması bekleniyordu.



Yurt içi siparişler nisanda, önceki aya göre yüzde 0,2 ve yurt dışı siparişler yüzde 3,4 geriledi. Avro Bölgesi ülkelerinden yeni siparişler söz konusu dönemde yüzde 1,4 ve diğer ülkelerden yeni siparişler de yüzde 4,8 azaldı.



Almanya'da ara malı üreticilerinin yeni siparişlerinde nisanda aylık bazda yüzde 0,1 artış görülürken, tüketim malları üreticilerinin siparişlerinde 3,6 azalış kaydedildi. Sermaye malı üreticilerinin siparişlerinde ise yüzde 0,8 azalış görüldü.



İmalatta mevsimsellikten ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

