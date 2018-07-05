Almanya'da fabrika siparişleri arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da yeni fabrika siparişleri, mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede mevsimsel ve çalışma günlerinden arındırılmış fabrika siparişleri, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi. Yıllık bazda ele alındığında ise fabrika siparişleri yüzde 4,4 artış gösterdi.



Mayısta önceki aya göre yurt içi siparişler yüzde 4,3 ve yurt dışı siparişler yüzde 1,6 arttı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi ülkelerinden yeni siparişler yüzde 6,7 yükselirken, diğer ülkelerden yeni siparişler yüzde 1,3 azaldı.



İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.

