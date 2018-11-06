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Almanya'da fabrika siparişleri eylülde arttı

- Almanya'da bu yılın eylül ayında sanayi siparişleri ağustos ayına kıyasla yüzde 0,3 artış kaydetti

Almanya'da fabrika siparişleri eylülde arttı
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BERLİN (AA) - Almanya’da eylülde fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın eylül ayında sanayi siparişleri ağustosa kıyasla yüzde 0,3 arttı. Siparişler, Eylül 2017'ye göre yüzde 2,2 geriledi.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,6 azalması yönündeydi. Böylece fabrika siparişleri, eylül ayında beklentilerin üstünde gerçekleşmiş oldu.

Almanya'da eylül ayında yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 2,8 artarken, yabancı siparişler 1,4 azaldı. Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 2,4 arttı, diğer ülkelerden gelen siparişler ise yüzde 3,7 azaldı.

Ayrıca, ülkede eylülde aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 1,7 azalırken, tüketici malları üreticilerinin siparişleri yüzde 2,1 gerileme gösterdi.

İmalatta mevsimsellik ve çalışma günlerinden arındırılmış ciro ise önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azaldı.

Diğer yandan, ağustos ayı verisi bir önceki aya göre yüzde 2 artıştan, yüzde 2,5 artışa revize edildi.

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AlmanyaFabrika Siparişleri
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