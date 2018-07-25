Almanya'da iş dünyası güveni temmuzda azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, bu ay hafif azalışla 101,7 puana geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 7 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.



Sonuçlara ilişkin yapılan açıklamada, Almanya’da sanayi ve ticarete ilişkin temmuz ayı İş Dünyası Güven Endeksi'nin hazirandaki 101,8 puandan 101,7 puana indiği belirtildi.



Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi’nin de bu dönemde 98,5 puandan 98,2 puana gerilediği bildirilen açıklamada, Ifo Cari Durum Endeksi'nin ise 105,2 puandan 105,3 puana yükseldiği aktarıldı.



Açıklamada şirketlerin, mevcut iş durumlarından biraz daha fazla memnun oldukları ancak iş beklentilerini hafifçe düşürdükleri belirtilerek, “Alman ekonomisi büyümeye devam ediyor, ancak daha yavaş bir hızda.” denildi.



