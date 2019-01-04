Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Aygül Çiçek Bursa
Yeni desteği bekliyorlar
Yeni desteği bekliyorlar
Rüzgarı aldılar
Rüzgarı aldılar
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak

Almanya'da işsizlik arttı

- Ülkede işsizlik geçen yılın aralık ayında yüzde 4,8’den yüzde 4,9’a yükseldi

Almanya'da işsizlik arttı
banner17

BERLİN (AA) - Almanya'da işsiz sayısı, 2018 yılı aralık ayında beklentilerin altında kalarak 23 bin artarken, işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükselerek yüzde 4,9 oldu.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, aralık ayında normalde daha fazla artması beklenen işsiz sayısı sadece 23 binlik yükseliş kaydetti. Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise aralıkta 4,8'den yüzde 4,9'a yükseldi.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz geçen ay 2 milyon 210 bin olarak ölçüldü. Bu da Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

BA’ye göre, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da geçen yıl işsiz sayısı bir önceki yıla göre 193 bin kişi azaldı.

Ülkede geçen yıl ortalama işsiz sayısı 2 milyon 340 bin olarak kayıtlara geçti.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ekonomideki büyümenin bir miktar ivme kaybetmiş olmasına ragmen, işgücü piyasası iyi bir performans göstermeye devam ediyor. İşletmelerin işçiye talepleri halen yüksek seviyede.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre Almanya'da toplam istihdam, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 artışla 45 milyon 116 bin kişiye yükseldi. Ülkede, ekimde istihdama katılan kişi sayısı 67 bin arttı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Almanya EkonomisiAralıkIşsizlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1