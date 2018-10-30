Almanya'da işsizlik verileri

BERLİN (AA) - Almanya'da mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerek yüzde 5'nin altında gerçekleşti.

Almanya Federal İş Ajansı'nın (BA) açıkladığı verilere göre, eylül ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 53 bin, geçen yılın ayına göre de 185 bin kişi azalış kaydetti. Ülkede işsiz sayısı bu ay 2 milyon 204 bin olarak açıklandı.

Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı ise yüzde 4,9 ile Almanya'nın 1990 yılındaki birleşiminden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 5,1'de kaldı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “İşsizlik ekim ayında düşmeye devam ediyor. Sosyal güvenlik sistemine bağlı istihdam devam ediyor ve iş gücü için şirketlerin talebi de yüksek seyrediyor.” ifadelerini kullandı.