Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi kasımda arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, bu yılın kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,3 arttı.



Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Almanya'da bu yılın kasım ayında İthalat Fiyat Endeksi, bir önceki aya oranla yüzde 0,5 yükseldi. Endeks, geçen yılın kasım ayına göre de yüzde 0,3 artış kaydetti. Bu Kasım 2012'den bu yana yıllık bazdaki ilk artış oldu.



Endeks, yıllık bazda ekim ayında yüzde 0,6 ve eylülde ise yüzde 1,8 azalmıştı.



Kasım ayında ham petrol ve madeni yağ ürünleri hariç İthalat Fiyat Endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 yükseldi.



