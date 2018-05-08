Almanya'da martta ihracat arttı, ithalat azaldı

FRANKFURT (AA) - Almanya'nın mart ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarken, ithalatı yüzde 0,9 azaldı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede bu yılın mart ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 109,3 milyar avro, ithalat da 87,3 milyar avro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 22 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.



Ülkenin mart ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı şubata göre yüzde 1,7 arttı, ithalatı ise yüzde 0,9 azaldı.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında da martta 116,1 milyar avroluk ihracat, 90,9 milyar avroluk ithalat yapıldı. Böylece Almanya, martta arındırılmamış rakamlarla 25,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Ülkenin bu kategorideki ihracatı 2017’nin mart ayına kıyasla yüzde 1,8, ithalatı da yüzde 2,3 azaldı.

