Almanya'da nüfusun yüzde 60'ı internetten mal ve hizmet alıyor

BERLİN (AA) - Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da, internetten mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 10 yaşından büyük bireylerin oranı toplam nüfusun yüzde 60’ını geçti.

Almanya Federal İstatistik Kurumu (Destatis), 2018’de gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, Almanya’da internetten kişisel kullanım amacıyla bu yılın ilk çeyreğinde mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 10 yaşından büyük bireylerin oranı toplam nüfusun yüzde 60’ını geçti.

İnternette alışveriş yapan kişilerin sayısı yaklaşık 50 milyon olarak açıklanırken, ülkenin nüfusu 82,8 milyon olarak hesaplandığında, toplam nüfusun yüzde 60,4’ü internetten alışveriş yapıyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde 67’si giyim, yüzde 25’i ev eşyası satın aldı. Söz konusu dönemde bireylerden yüzde 42’si konaklama servisi, yüzde 41’i seyahat bileti alırken, yüzde 40’ı da kitap ve dergi siparişi verdi.

Araştırmaya göre, ülkede 2018’de internet kullananların sayısı da 10 yaş ve üzeri gruptakilerde 66,5 milyon oldu.