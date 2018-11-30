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Almanya'da perakende satışlar ekimde yıllık yüzde 5 arttı

- Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düşerken, yıllık yüzde 5 arttı

Almanya'da perakende satışlar ekimde yıllık yüzde 5 arttı
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BERLİN (AA) - Almanya’da perakende satışlar, ekim ayında yıllık yüzde 5 artarken, eylüle kıyasla yüzde 0,3 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı. Fakat geçen yılın ekim ayına göre perakende satışlar yüzde 5 artarak, son 1,5 yılda en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

Perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,3 artış beklentisinin altında olurken yıllık yüzde 2,7 artış beklentisinin üstünde gerçekleşti.

Bu arada, satışa açık gün sayısı, Ekim 2018'de 26 ve 2017’nin aynı döneminde 24 olarak kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya ParekendeEkim
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