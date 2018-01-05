Almanya'da perakende satışlar Kasım 2017'de arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya’da perakende satışlar, Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseldi.



Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, geçen yılın kasım ayında ekime kıyasla yüzde 2,3 arttı.



Kasım 2016'ya göre yüzde 4,4 yükselen perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 2,3’lük artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.



Satışa açık gün sayısı, 2017 ve 2016'nın kasım aylarında 26 olarak kaydedildi.



Bu arada, Destatis tahminlerine göre, perakende satışlar 2017'nin 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla reel olarak yüzde 2,7 ila yüzde 3,1 arasında artış gösterdi.