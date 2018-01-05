Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Almanya'da perakende satışlar Kasım 2017'de arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya’da perakende satışlar, Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış...

Almanya'da perakende satışlar Kasım 2017'de arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya’da perakende satışlar, Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 2,3 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, geçen yılın kasım ayında ekime kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Kasım 2016'ya göre yüzde 4,4 yükselen perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 2,3’lük artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Satışa açık gün sayısı, 2017 ve 2016'nın kasım aylarında 26 olarak kaydedildi.

Bu arada, Destatis tahminlerine göre, perakende satışlar 2017'nin 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla reel olarak yüzde 2,7 ila yüzde 3,1 arasında artış gösterdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya PerakendePerakende Satışlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5