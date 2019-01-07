Almanya'da perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 1,1 arttı

BERLİN (AA) - Almanya’da perakende satışlar, kasım ayında yıllık yüzde 1,1, ekime kıyasla da yüzde 1,4 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. Perakende satışlar, geçen yılın kasım ayına göre de yüzde 1,1 arttı.

Destatis’e göre ülkede perakende satışlar, geçen yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 3,1 ile yüzde 3,3 arasında artış gösterdi. Aynı dönemde internet ve posta yoluyla siparişlerin yüzde 6,2 yükseliş göstermesi dikkat çekti.

Perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,3 artış ve yıllık 0,9 azalış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Almanya’da toplam istihdamın 45 milyon kişiyi geçerek rekor kırması ve aylık gelirlerin de yüksek olması perakende satışların 9 yıldır arda arda artış göstermesini sağladı.