Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Aysel Okan Trabzon Hasan Yeşilyurt
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş
Yılın ilk açılışını yaptı
Yılın ilk açılışını yaptı
Starbucks'ı geçecek
Starbucks'ı geçecek

Almanya'da perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 1,1 arttı

- Ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, yıllık olarak da yüzde 1,1 yükseldi

Almanya'da perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 1,1 arttı
banner17

BERLİN (AA) - Almanya’da perakende satışlar, kasım ayında yıllık yüzde 1,1, ekime kıyasla da yüzde 1,4 artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. Perakende satışlar, geçen yılın kasım ayına göre de yüzde 1,1 arttı.

Destatis’e göre ülkede perakende satışlar, geçen yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 3,1 ile yüzde 3,3 arasında artış gösterdi. Aynı dönemde internet ve posta yoluyla siparişlerin yüzde 6,2 yükseliş göstermesi dikkat çekti.

Perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,3 artış ve yıllık 0,9 azalış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Almanya’da toplam istihdamın 45 milyon kişiyi geçerek rekor kırması ve aylık gelirlerin de yüksek olması perakende satışların 9 yıldır arda arda artış göstermesini sağladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKasımPerakende Satışlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1