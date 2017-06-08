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Almanya’da sanayi üretimi nisanda arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın nisan ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış...

Almanya’da sanayi üretimi nisanda arttı

FRANKFURT (AA) - Almanya'da sanayi üretimi, nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, bu yılın nisan ayında mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayına kıyasla yüzde 0,8 artış gösterdi. Sanayi üretimi, 2016 yılının nisan ayına göre ise yüzde 2,9 arttı.

Almanya'da sanayi üretiminin, nisanda aylık yüzde 0,5, yıllık ise yüzde 2,1 artması bekleniyordu. Böylece sanayi üretimi beklentinin üstünde performans gösterdi.

Veriler ayrıca, Almanya’da nisanda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,4 yükseldiğini ortaya koydu.

Ülkede, bu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,3 ve ara malı üretimi yüzde 1 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 0,7 azaldı. Nisan ayında enerji üretimi ise yüzde 5,7 yükselirken, inşaat üretimi yüzde 0,1 geriledi.

Bu arada, mart ayı sanayi üretimindeki aylık azalış yüzde 0,4’ten yüzde 0,1’e revize edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSanayi üretimi
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