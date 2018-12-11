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Almanya'da şirket iflasları azaldı

- Destatis açıklamasına göre Almanya'da bu yılın ocak-eylül döneminde 14 bin 715 işletme iflas açıkladı - İflaslar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 geriledi

Almanya'da şirket iflasları azaldı
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BERLİN (AA) - Almanya'da bu yılın ocak-eylül döneminde iflas eden şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3’lük azalış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, Almanya'da 2018 yılı Ocak- Eylül döneminde 14 bin 715 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 geriledi.

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflaslardan en çok 2 bin 555 iflas dava ile inşaat sektörü etkilendi. Bunu 2 bin 525 iflas başvurusuyla motorlu taşıt satışı, bakım ve onarım sektörü ve bin 714 başvuruyla konaklama sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, bu yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 17,6 milyar avro olarak kaydedildi.

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