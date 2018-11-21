Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Ebru dünya Trabzon Ebru Esmen Mete
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

Almanya'da startup yatırımı 4,3 milyar avroya ulaştı

- Almanya’da yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startupların aldığı toplam yatırım tutarı bu yıl 4,3 milyar avroya ulaştı - Startup Watch’un kurucusu Serkan Ünsal: - “Türkiye’de 65 startup bu yılın ilk dokuz ayında 43,1 milyon dolar yatırım aldı” - “Türkiye’de her alanda startup kuruluyor fakat son dönemde yapay zeka, bitcoin, e-ticaret ve şehir içi taşımacılık alanlarındaki startup sayılarında artış var”

Almanya'da startup yatırımı 4,3 milyar avroya ulaştı
banner17

BERLİN (AA) – BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Almanya’da yeni veya genç girişimcilerin kurduğu startupların aldığı toplam yatırım tutarı bu yıl 4,3 milyar avroya ulaştı.

AA muhabirinin veri portalı Dealroom’dan derlediği bilgiye göre, Avrupa’daki startupların en fazla yatırımda bulunduğu ülke 7,1 milyar avro ile İngiltere oldu.

İngiltere’yi 4,3 milyar avroluk yatırım alan Alman startupları izlerken, Almanya’yı 4 milyar avroluk yatırım alan Fransa izledi. Almanya’da startuplar geçen yıl sadece 2,9 milyar avro yatırım almıştı

Son 10 yılda Almanya’da 28 startupın değeri 1 milyar avronun üzerine yükselirken bu sayı İngiltere’de 60’a çıkıyor.

Alman şirketleri arasında tekstil perakendencisi Zalando, yazılım üreticisi Teamviewer ve Avrupa'nın önde gelen şehirler arası otobüs firması Flixbus da yer alırken, elektrik jet üreticisi Lilium dahil birçok startup değerini 1 milyar avrounun üzerine çıkarmak için yoğun bir gayret içerisinde.

ABD’nin Silikon Vadisi ve Çin'le kıyaslandığında Avrupa ülkeleri startup değerinde geri kalıyor. ABD’de 121, Çin’de 76 yeni kurulan şirketin değeri 1 milyar dolardan fazla.

Uzmanlar, Avrupa’da sigorta ve emeklilik fonlarının startuplara yatırım yapmada geri kaldıklarını, kıtada startuplara yönelik büyük yatırımların genellikle ABD, Asya ve Güney Afrika’dan geldiğini ifade ediyor.

Türkiye’de startup ekosistemini AA muhabirine değerlendiren, Startup Watch’un kurucusu Serkan Ünsal, Türkiye’de 65 startupın bu yılın ilk dokuz ayında 43,1 milyon dolar yatırım aldığını söyledi.

Türkiye’de son 5 yıldır her yıl 500 civarı startup kurulduğunu bildiren Ünsal, “Türkiye’de her alanda startup kuruluyor fakat son dönemde yapay zeka, bitcoin, e-ticaret ve şehir içi taşımacılık alanlardaki startup sayılarında artış var.” bilgisini verdi.

Ünsal, tohum yatırım konusunda Türkiye’nin oldukça iyi durumda olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Fakat daha büyük yatırım aşamalarında sıkıntılar var. Bunda hem yatırım fonu sayısı azlığı hem de girişimcilerimizin ilk günden global düşünmemesinin etkisi söz konusu. Global düşünen, ilk günden ürününü diğer ülkelere de satabilecek girişimler çıktıkça finansmana erişim de kolaylaşacaktır.”

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaStartupTürkiyeYatırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1